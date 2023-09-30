Россиянка погибла в ДТП в Анталье

Гражданка России погибла в результате ДТП в турецкой Анталье, еще четыре россиянина пострадали. Об этом 30 сентября сообщило генконсульство РФ в городе.

«В результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи. Двое из них в реанимации», — сообщила дипмиссия в Telegram.

В генконсульстве отметили, что продолжают выяснять подробности случившегося.

До этого, 3 сентября, по меньшей мере трое россиян пострадали в ДТП в районе Аланьи в Турции. Пострадавших доставили в местные медучреждения и оказали им медицинскую помощь.