В Иркутске с перевернувшегося катамарана спасли мать с двумя детьми
На реке Ангаре в Иркутске спасли тонущую мать с двумя детьми. Об этом 30 сентября рассказал Telegram-канал «112».
Утром женщина и двое несовершеннолетних катались на катамаране и перевернулись на нем. Их спасли двое мужчин, проезжавших рядом. Они помогли выбраться из воды и доехать до берега.
В МЧС заявили, что действия мужчин помогли спасти жизни тонувшим.
Ранее, 11 августа, майор полиции Андрей Людиженский спас двух людей, тонувших в реке Урал в Оренбургской области. Пострадавшими оказались мать и сын, который имеет инвалидность по зрению.