В Киеве во время ремонта обрушился Дегтяревский мост
Дегтяревский мост в Киеве обрушился во время проведения ремонтных работ. Об этом 30 сентября сообщил Telegram-канал УНИАН.
Упало несколько пролетов путепровода, который планировалось открыть 30 ноября. Мост проходит вдоль Дегтяревской улицы над соединением улиц Александра Довженко и Елены Телиги.
В администрации Киева сообщили, что произошел обвал балок при монтаже. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Ранее, 8 сентября, подъемный кран марки MAN задел перекрытия и обрушил часть моста на Новом Арбате в Москве. На месте происшествия были перекрыты две полосы движения из-за обломков, разбросанных на площади 15 кв. м.