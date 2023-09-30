Жители Донецка рассказали об изменениях в городе после присоединения к РФ

В честь годовщины присоединения новых территорий к России жители Донецка 30 сентября рассказали корреспонденту «Известий» Сергею Прудникову об изменениях, произошедших в городе.

«Мне нравится очень, что начали заниматься хозяйственными делами, <...> дороги сделали. Главное, что положено начало», — рассказала одна из жительниц.

Дончане указали также на уменьшение количества обстрелов — по их словам, в городе стало спокойнее и тише. Кроме того, началось восстановление разрушенных объектов и строительство новых.

Многие жители также выразили надежду на будущие изменения и работы по восстановлению города. По их словам, жизнь начинает налаживаться.

«Стало жить гораздо лучше, появился транспорт, автобусы заменили на новые, красивые, дали воду», — отметил один из жителей Донецка.

В этот же день в Москве на Красной площади также состоялся митинг-концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. На главной площади столицы собрались тысячи россиян с флагами России. Туда также приехали жители Макеевки, Горловки и Донецка. Они отмечают, что хотели и долго ждали этого события.

Ранее в этот день Путин в своем поздравлении отметил, что регионы проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать. Путин также поблагодарил всех граждан страны за сплоченность и патриотический настрой.

28 сентября российский лидер подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.