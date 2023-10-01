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Объем торгов на фондовом рынке Московской биржи в августе вырос на 41%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За август объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи увеличился более чем на 1,4 трлн рублей (рост на 41%), достигнув 5 065,6 млрд рублей (5,065 трлн рублей), сообщили «Известиям» в пресс-службе биржи.

При этом в три предыдущих месяца увеличение объема торгов не было настолько существенным — рост в июле по сравнению с июнем составил 600 млрд рублей, или около 17%, а в июне по сравнению с маем объем торгов даже сократился (на 140 млрд рублей, или 4%).

Кроме того, в Московской бирже уточнили, что среднедневной объем торгов в августе составил 220,2 млрд рублей — на 28% больше, чем в июле (171,5 млрд). Там также добавили, что за две недели сентября среднедневной объем торгов оказался в 311,1 млрд рублей.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов объяснил «Известиям», что рост объемов торгов в прошлом месяце происходил в первую очередь за счет притока новых клиентов-физлиц и реинвестирования дивидендов в условиях роста индекса Мосиржи и ослабления рубля.

«Данные тренды, а также отсутствие внешнеполитических шоков и рост цен на основное экспортируемое российскими компаниями сырье, поддерживают котировки российского рынка», — сказал он.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев тоже среди влияющих на показатели факторов назвал девальвацию рубля, которая вызвала тревогу и движения на фондовом рынке. Действия Центробанка (ЦБ) РФ по резкому повышению ставки также провоцировали активность на рынке, отметил он.

«Значительная часть объемов пришлась на бумаги третьего эшелона, которые росли и падали без корпоративных новостей, то есть движения были спекулятивные. Мосбиржа и ЦБ впоследствии ввели ряд мер для ограничения таких движений. В конце июля – начале августа многие компании представили квартальную и полугодовую отчетность, что также было триггером к росту оборотов», — заключил Короев.

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Ранее, 28 сентября, инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев рассказал «Известиям», на что инвесторам следует обратить внимание в IV квартале текущего года. Так, по его словам, самая актуальная инвестиционная стратегия на ближайшие месяцы — покупать акции нефтяных компаний. Также он напомнил, что осенью-зимой этого года у инвесторов есть последняя возможность открыть и обязательно пополнить индивидуальный инвестиционный счет типа А.

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