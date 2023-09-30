Шесть человек пострадали из-за взрыва на нефтепроводе на западе Украины
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на нефтепроводе в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.
Изначально было известно о трех пострадавших. ЧП произошло в селе Стримба Надворнянского района.
Пожар на нефтепроводе уже ликвидирован. Задвижки на нефтепроводе перекрыты.
При этом Надворнянский городской голова Зиновий Андриёвич заявил, что местная речка Стрымба покрыта пленкой из нефти, уточняет украинское издание «Страна.ua».
Причина взрыва не уточняется.