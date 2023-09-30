В США представили проект бюджета без помощи Украине

Палата представителей конгресса США составила проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривает помощь Украине. Об этом 30 сентября сообщил журналистам конгрессмен Том Коул.

По его словам, бюджет содержит помощь на ликвидацию стихийных бедствий, но не финансирование Украины, пишет The Washington Post.

Голосование по нему может пройти в ближайшее время.

30 сентября автор Newsweek Элли Кук отметила, что предполагаемая приостановка работы американского правительства станет катастрофой для Украины. По ее мнению, возможный шатдаун может быть выгоден президенту России Владимиру Путину, а также американским противникам.

До этого, 29 сентября, представители Республиканской партии спрогнозировали двухнедельный перерыв в работе правительства. Отмечалось, что в случае объявления шатдауна более 820 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, то есть они не смогут выйти на другую работу, а заработная плата не будет перечислена. При этом подготовка к возможной приостановке началась еще 23 сентября.

28 сентября политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

Президент США Джо Байден 24 сентября призвал членов Республиканской партии не допустить шатдауна. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.