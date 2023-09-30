Автомобиль влетел в пешехода в центре Москвы

Автомобиль влетел в пешехода вечером в субботу, 30 сентября, в центре Москвы. Об этом сообщил источник «Известий».

Авария произошла около дома № 38. На место направились медики, но, по последним данным, пострадавший находится без сознания.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Накануне вечером в Москве на Большой Никитской улице произошла крупная авария. Водитель не свернул и выехал за пределы проезжей части в месте, где находилась толпа людей, в результате чего пострадали шесть человек.

По словам наехавшего на пешеходов Фарида Нурмамедова, его внезапно «вырубило». Сам мужчина утверждает, что на момент инцидента он находился в трезвом состоянии, однако в то же время отказался от процедуры медицинского освидетельствования, в связи с чем его уголовное дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Его поместили под домашний арест.