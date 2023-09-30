Женщину из Екатеринбурга убил подобранный ей на трассе мужчина

В Свердловской области расследуется уголовное дело об убийстве жительницы Екатеринбурга в деревне Курманка городского округа Заречный. Об этом 30 сентября рассказал портал «КП-Екатеринбург».

Издание рассказало, что 39-летняя женщина пропала 26 сентября. Незадолго до этого она посадила в свою машину некоего Алексея, голосовавшего на трассе. Она предложила ему помочь со строительством домов под сдачу в аренду.

Мужчина успел выполнить часть работ, проживая в доме потерпевшей и получая от нее 2 тыс. рублей в сутки. Однако 26 сентября он привязал хозяйку дома к стулу и жестоко убил ее, изувечив голову. Злоумышленник угнал автомобиль Renault Arkana и оставил его на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге, врезавшись в дерево.

Тело женщины обнаружили 28 сентября. В следственном управлении СК России по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый объявлен в розыск, следователи распространили его фотографию и приметы.

Ранее, 28 сентября, в Нижегородской области 55-летний мужчина поссорился со своей сестрой, после чего облил ее бензином и поджег. Он признал свою вину в содеянном.