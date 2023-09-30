Военкор «Известий» показал работу российских сил на северском направлении

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи на северском направлении. Их работу показал 30 сентября военкор «Известий» Денис Кулага.

Позиции артиллерии спрятаны в лесополосе, что позволяет ей вести огонь. На случай ответного обстрела у военнослужащих есть два выхода, по которым можно спастись в том числе от кассетных боеприпасов.

В перерыве между выполнением боевых задач работает полевая кухня. Бойцы говорят, что кофе на ней вкуснее, чем дома. Но если нужно отправляться на позиции, то на отдых времени уже нет.

«Танки отстрелялись, и тут же погрузка снарядов. Нет времени даже чай или кофе попить. Скорость работы на северском направлении увеличивается в разы», — указывает Кулага.

По его словам, работа на этом направлении не может обойтись без огневой поддержки танкистов. Вместе с артиллеристами они нанесли несколько ударов по укрепленным районам.

Ранее, 27 сентября, разведчики Вооруженных сил (ВС) России уничтожили позиции украинской армии на северском направлении, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили резервы. По словам Кулаги, крупный калибр российских гаубиц Д-30 наведен на Северск, где ВСУ сосредоточили свои основные резервы, благодаря которым они подпитывают живой силой линию соприкосновения на Белогоровке и Спорном.

22 сентября сообщалось, что танковые экипажи Т-90М «Прорыв» подразделений тульских десантников на северском направлении прицельным огнем остановили противника, пытавшегося прорвать оборону российских позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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