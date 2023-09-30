Во французском городе Кемпере состоялся протест из-за графика работы больницы

Жители города Кемпера на северо-западе Франции устроили бунт из-за неработающей ночью больницы. Кадры с демонстрации появились в Сети в субботу, 30 сентября.

Как отмечает издание Le Télégramme, причиной манифестации стал график городского медицинского учреждения по оказанию неотложной помощи. Местные жители требуют, чтобы больница работала круглосуточно и каждый день недели. Сейчас медучреждение закрыто с 18:30 до 8:30, такое решение было принято из-за нехватки врачей скорой помощи.

На кадрах можно заметить применение слезоточивого газа, дубинок и камней. Однако необычным предметом стала катапульта, которую пригнали протестующие. Неизвестно, была ли она применена по назначению. На протесте собралось более 500 человек.

Ранее, 23 сентября, столкновения между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов прошли на акции протеста против полицейского насилия и расизма в Париже. На кадрах «Известий» можно заметить около 20 человек, атакующих патрульную машину полицейских. По ней ударил человек в маске, в то время как другие демонстранты забрасывали автомобиль камнями и бутылками.