Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в украинскую Одессу с необъявленным визитом. Об этом сообщается в субботу, 30 сентября, на его странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Одесса — красивый исторический город. Он должен мелькать в заголовках из-за яркой культуры и духа», — говорится в сообщении.

Вместо этого, как считает Боррель, город упоминается в новостях из-за обстрелов.

Сколько продлится его визит на Украину, не уточняется.

31 августа Боррель заявлял, что предельный размер военной помощи ЕС Украине составит €5 млрд в год в ближайшие четыре года. Кроме того, тогда он отмечал, что так называемая формула мира, предложенная президентом страны Владимиром Зеленским, является единственным планом дипломатического урегулирования конфликта, который рассматривает ЕС.

Россия в то же время продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.