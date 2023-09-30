Жители Печоры рассказали о задержанном по делу о взятке мэре

Жители Печоры в Республике Коми рассказали, что мэр города Валерий Серов, задержанный по подозрению в коррупции, не занимался его проблемами. Об этом они рассказали 30 сентября в беседе с «Известиями».

«Просто так не задерживают. Прошлый мэр договаривалась, что за три года заасфальтируют дороги, но этого не произошло. Был сделан парк геологов, но это тоже ее проект был. Ничего нового нет. На 2023 год обещали набережную, но она как была в плачевном состоянии, так и разваливается», — рассказала 65-летняя жительница.

Один из жителей отметил, что город держится благодаря стараниям неравнодушных жителей.

«Ни от него, ни от предыдущего мэра я ничего хорошего не видела», — рассказала еще одна женщина.

О задержании Серова стало известно ранее в этот день. Изначально было известно, что он задержан по подозрению в экономическом преступлении. Оперативники пришли к нему утром.

В этот же день депутат Государственной думы от Республики Коми от фракции КПРФ Олег Михайлов сообщил, что главу города подозревают в получении взятки. По его словам, Серова этапируют в Сыктывкар, где он даст показания.

В следственном управлении СК России по Республике Коми сообщили, что Серова подозревают в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору (ч. 6. ст. 290 УК РФ).

Ранее, 15 января, корреспондент «Известий» отправился в администрацию города Печора к Серову, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, в которых из-за морозов полопались гнилые трубы. После некоторых препирательств глава города нашел возможность ответить на запрос корреспондента и несколько раз повторил, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома 47 по улице Западной.

Кроме того, Серов перешел на оскорбления корреспондента «Известий».