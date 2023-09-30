Украинские боевики обстреляли село Берестовое Запорожской области

Украинские боевики обстреляли село Берестовое, которое располагается в Бердянском районе Запорожской области. Об этом в субботу, 30 сентября, «Известиям» сообщили в оперативных службах.

Ракетная атака была зафиксирована около 15:00 мск. Информация о пострадавших и разрушениях в результате инцидента уточняется.

Ранее, 25 сентября, корреспондент «Известий» Даниил Левин сообщил, что при обстреле села Токмак Запорожской области пострадали три мирных жителя. По его словам, ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского – Запорожье – Бердянск.

На следующий день российский комплекс противовоздушной обороны отразил очередную атаку националистов с Украины на Токмак. Сведения о пострадавших и разрушениях в результате этого обстрела не поступали.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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