В Краснодарском крае мать избила дочь и вышвырнула ее в подъезд

Мать вышвырнула дочь на лестницу из квартиры и избила ее ногами в городе Курганинске Краснодарского края. Об этом 29 сентября сообщил Telegram-канал «Краснодар край».

Камера наблюдения засняла, как дверь одной из квартир в доме на улице Есенина открывается и из нее женщина выкидывает малолетнего ребенка на лестничную площадку, швыряя вдогонку ей вещи. После этого она еще несколько раз ударила девочку ногами и руками.

Спустя несколько минут девочка вернулась домой, получив от матери еще один подзатыльник. Через некоторое время произошедшим заинтересовалась соседка, и ребенок сбежал в ее квартиру.

В главном управлении МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что зарегистрировали информацию о произошедшем.

«В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личность гражданки, изображенной на видео», — сообщило ведомство в своем Telegram.

Ранее, 5 сентября, прокуратура Татарстана организовала проверку после появления информации об избиении ребенка в социальном приюте «Асылташ». На опубликованных кадрах было видно, как подростки издевались над маленьким мальчиком в спальне приюта: били его ногами, бросали на пол. Мальчик кричал, но никто из воспитателей не пришел на помощь. Когда парни заметили, что их снимают через окно, они с силой бросили жертву и закрыли шторы.