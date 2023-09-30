Украине предстоит выбрать между капитуляцией перед Россией или полным уничтожением. Об этом 29 сентября заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom он рассказал, что конфликт на Украине может закончиться только на российских условиях, что приведет именно к таким последствиям.

«Это единственные два варианта», — заявил эксперт.

Джонсон указал, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского ни в коем случае не сможет воплотиться в жизнь.

«План Зеленского, состоящий из 10 пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала [президента страны] Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам — это даже не серьезное предложение. И Россия только что ясно это дала понять», — отметил специалист.

Ранее, 28 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае капитуляции Украины ее ждет оккупация. При этом он заявил о поддержке формулы мира и Зеленского и пообещал, что НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

19 сентября обозреватель американского издания The Hill Джозеф Боско заявил, что Украине придется смириться с вынужденной капитуляцией во время второго президентского срока как нынешнего президента США Джо Байдена, так и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

До этого, 23 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что Украину в результате конфликта с РФ ожидает участь Японии времен Второй мировой войны, когда она была вынуждена подписать капитуляцию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.