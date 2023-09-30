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В Канаде оценили скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов

Начальник Генштаба Эйр: РФ быстрее ожидаемого восполнит арсенал боеприпасов
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Начальник Генерального штаба Канады генерал Уэйн Эйр заявил, что пополнение запасов боеприпасами в России происходит быстрее ожидаемого. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщили на радиостанции Radio-Canada.

Генерал акцентировал внимание на том, что Оттава попросила министерство обороны сократить расходы почти на 1 млрд в течение четырех лет, и такое изменение финансирования беспокоит.

По его словам, страна производит недостаточно снарядов калибра 155 мм, которые наиболее востребованы украинской армией. Эйр объяснил, что около 3 тыс. таких снарядов каждый месяц Канада может создать, однако с начала военных действий в феврале 2022 года она не произвела ни одной дополнительной единицы боевой техники.

«Я очень обеспокоен этой ситуацией <…> Если нас сегодня призовут использовать боеприпасы такими же темпами, как Украину, мы исчерпаем [запасы] в течение нескольких дней», — сказал он.

Кроме того, генерал также отметил, что эту озабоченность разделяют союзники Канады на каждой встрече в рамках НАТО.

«Это вызывает всё большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, то это происходит быстрее, чем ожидалось», — отметил он.

Помимо этого, на его взгляд, еще одним источником беспокойства армии является состояние боевых танков. Эйр заявил, что Канада отправила восемь элементов техники на Украину и разместит еще 22 в Латвии в рамках взаимодействия с НАТО.

После этого на территории Канады останется только 52 боевых танка этого типа, но не все из них находятся в рабочем состоянии, в частности, из-за нехватки запасных частей и средств.

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Ранее, 27 сентября, стало известно, что Канада продолжит поддержку Украины даже после скандала с чествованием бывшего бойца СС в парламенте страны. Премьер-министр государства Джастин Трюдо пообещал поддерживать «столько, сколько потребуется и чего бы это ни стоило».

30 июля в комитете Верховной рады сообщили, что с начала 2023 года Украина получила от Канады $1,76 млрд финансовой помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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