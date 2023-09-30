Президент Словакии Зузана Чапутова не смогла быстро проголосовать на парламентских выборах из-за подозрительного рюкзака. Об этом 30 сентября сообщил портал Tvnoviny.sk.

Глава государства должна была проголосовать на избирательном участке в городе Пезинке примерно в 10:30 (11:30 мск). Однако ее служба безопасности заметила бесхозный рюкзак у входа в здание.

Кроме того, один избиратель отказался покидать участок до приезда Чапутовой, а еще один подошел к ней с письмом и начал дискуссию на политическую тему. В итоге президент проголосовала с задержкой в один час.

Парламентские выборы в Словакии проходят 30 сентября. На них будут выбраны 150 депутатов однопалатного национального совета.

Ранее в этот день бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек заявил, что экс-премьер Роберт Фицо в случае победы его партии «Курс — социальная демократия» (Smer) на выборах сможет наладить отношения с Россией.

Днем ранее Фицо заявил об усталости мира от украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что даже к сторонникам президента приходит понимание того, что такой дорогой и затяжной конфликт не может существовать в долгосрочной перспективе. Лидеру киевского режима не дали выступить перед конгрессом США, а перед его визитом в Канаду активисты устроили митинг против него, что подтверждает усталость мира от Украины.

До этого, 26 сентября, бывший премьер Словакии заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники. Если партия Smer победит на парламентских выборах и сформирует правительство, то, по словам Фицо, военная помощь Украине прекратится. Политик дополнил, что такое содействие приводит лишь к гибели людей.

25 сентября появилась информация, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворитом предвыборной кампании является Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.