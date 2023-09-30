В Санкт-Петербурге ищут устроившего дорожный конфликт пенсионера с саблей

В Санкт-Петербурге пенсионер с саблей устроил дорожный конфликт на улице Композиторов. Об этом 30 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

Накануне 50-летний Дмитрий выезжал со двора на своем автомобиле, когда дорогу ему переговорил пожилой мужчина на Volkswagen. Вместо того чтобы спокойно разъехаться, пенсионер вышел из машины с саблей и стал бить ею по автомобилю Дмитрия, едва не нанеся ему ранение.

Мужчина с холодным оружием скрылся с места происшествия, его поисками занимается полиция.

Ранее, 28 сентября, в Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов, которые напали на девушек в Калининском районе города. Один из них угрожал ножом. Причиной конфликта послужил пирсинг на лице девушек и выкрашенные в необычный цвет волосы.