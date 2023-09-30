Военные группировки «Днепр» сорвали попытку высадки ВСУ на Большом Потемкине

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался высадиться на острове Большой Потемкин под Херсоном. Об этом 30 сентября сообщили журналистам в экстренных службах региона.

По данным источника, российская группировка «Днепр» уничтожила на херсонском направлении пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и четверых военнослужащих украинской армии и пресекла попытку украинцев высадиться на острове.

В общей сложности было уничтожено 12 украинских военных, уточнил источник.

Еще два бойца были ранены в результате огневого поражения. В зоне удара также уничтожили два миномета калибром 120 мм, а также расчеты и боекомплект к ним.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что за сутки Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на херсонском направлении три украинских оружейных склада в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск ДНР. Они относились к 124-й, 126-й бригадам территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригаде ВСУ.

До этого, 26 сентября, Минобороны также опубликовало видео удара российской ракеты по складу боеприпасов ВСУ в Киселевке Херсонской области. Кадры демонстрируют, как техника наводит прицел, а затем бьет по объектам. После этого над зданиями появляются искры и клубы дыма.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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