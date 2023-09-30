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В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

Депутат Бадалян: обсуждался вопрос об отключении российского телевидения в Армении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Армении обсуждают вопрос отключения российских телеканалов, принятое решение будет объявлено позже. Об этом сообщила депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян в эфире изданию factor.am 30 сентября.

«Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания», — пояснила Бадалян.

На данный момент в Армении транслируются следующие российские телеканалы: Первый канал, «РТР Планета», «Россия. Культура» и телеканал «Мир».

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Ранее, 25 сентября, эксперт Дмитрий Солонников выразил мнение, что Вашингтон поставил Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении, чтобы оторвать страну от России и сделать ее частью НАТО в том или ином формате. По его словам, Пашинян отрабатывает свою зарплату.

В тот же день МИД РФ сделал заявление, что Ереван допускает серьезную ошибку, сознательно пытаясь разорвать связи с Россией. 26 сентября посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон не усиливать антироссийские настроения в Армении, а также воздержаться от слов и действий, которые будут искусственно их увеличивать.

До этого, 8 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила Армению в распространении однобокой и негативной информации о России.

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