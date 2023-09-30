Карта спецоперации на Украине 30 сентября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 сентября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений.

Потери противника на этом направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое. На купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Также на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино и Григоровка.

Потери противника на южнодонецком направлении составили более 120 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган», а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 218 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6598 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 605 единиц специальной военной автомобильной техники.

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