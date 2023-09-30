В Краснодарском крае в квартире нашли труп 11-летней девочки с пакетом на голове
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- В Краснодарском крае в квартире нашли труп 11-летней девочки с пакетом на голове
Труп 11-летней девочки с пакетом на голове обнаружен в одной из квартир в Краснодарском крае, рядом с телом лежал баллончик с дезодорантом. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил источник «Известий».
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