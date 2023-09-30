Геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявил, что Пентагон запаниковал из-за того, что на Украине горит дорогостоящее оружие, предоставленное НАТО. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает InfoBRICS.

Эксперт отметил, что, в то время как НАТО тратит деньги на вооружение Украины, российские инвестиции в ведение специальной военной операции остаются «на удивление низкими». Боснич также подчеркнул, что соотношение потерь киевского режима и российских военных составляет почти 10:1.

Исследователь объяснил, что в иностранных СМИ пытались воссоздать видимость того, что западное вооружение превосходит российское. Однако, по мнению аналитика, такое утверждение можно назвать ложью, ведь оружие НАТО не помогает Украине достичь успеха в реализации контрнаступления.

Помимо этого, Боснич сослался на отчет, согласно которому украинские солдаты понесли бы гораздо большие потери, если бы сражались так, как это делают американские войска.

«Западные эквиваленты чрезвычайно эффективны лишь на «военных неделях моды» и в Голливуде», — заключил аналитик, объясняя предпочтение украинцев в подготовке советских времен.

Ранее, 26 сентября, об отсутствии результатов в продвижении ВСУ рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул растущую мощь российской армии за счет совершенствования подготовки войск и нового вооружения.

23 сентября американские СМИ отметили, что Украина может провалить контрнаступление на южном фронте и не сможет сузить сухопутный мост между Крымом и российской границей. Минные поля, созданные ВС РФ, стали серьезным препятствием в осуществлении операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.