Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы
Сюжет:

Военный аналитик указал на панику США из-за уничтожения натовского оружия на Украине

InfoBRICS: Пентагон впал в панику из-за уничтожения натовского оружия на Украине
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявил, что Пентагон запаниковал из-за того, что на Украине горит дорогостоящее оружие, предоставленное НАТО. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает InfoBRICS.

Эксперт отметил, что, в то время как НАТО тратит деньги на вооружение Украины, российские инвестиции в ведение специальной военной операции остаются «на удивление низкими». Боснич также подчеркнул, что соотношение потерь киевского режима и российских военных составляет почти 10:1.

Исследователь объяснил, что в иностранных СМИ пытались воссоздать видимость того, что западное вооружение превосходит российское. Однако, по мнению аналитика, такое утверждение можно назвать ложью, ведь оружие НАТО не помогает Украине достичь успеха в реализации контрнаступления.

Помимо этого, Боснич сослался на отчет, согласно которому украинские солдаты понесли бы гораздо большие потери, если бы сражались так, как это делают американские войска.

«Западные эквиваленты чрезвычайно эффективны лишь на «военных неделях моды» и в Голливуде», — заключил аналитик, объясняя предпочтение украинцев в подготовке советских времен.

Ударными темпами: сколько западной техники и арсеналов уничтожено за неделю
Украинская ПВО не может противостоять российским ракетам

Ранее, 26 сентября, об отсутствии результатов в продвижении ВСУ рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул растущую мощь российской армии за счет совершенствования подготовки войск и нового вооружения.

23 сентября американские СМИ отметили, что Украина может провалить контрнаступление на южном фронте и не сможет сузить сухопутный мост между Крымом и российской границей. Минные поля, созданные ВС РФ, стали серьезным препятствием в осуществлении операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023