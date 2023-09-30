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Энергетики рассказали о подготовке к зимнему сезону в Подмосковье

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«Россети Московский регион» завершают работы по подготовке электросетевого комплекса Подмосковья к зиме. На ремонт и модернизацию оборудования компания направит 18 млрд рублей.

Начальник службы распределительных сетей компании «Западные электрические сети» (филиал «Россети Московский регион») Дмитрий Соколовский рассказал, что «пристальное внимание уделяется тем населенным пунктам, где в прошлую зиму были зафиксированы случаи нарушения электроснабжения потребителей, а также отмечен резкий прирост жителей, влияющий на увеличение нагрузки на электрические сети». В их числе Солнечногорский , Мытищинский, Чеховский, Раменский, Истринский, Балашихинский, Щёлковский и Рузский городские округа. Соколовский уточнил, что в этих округах «реализуются целевые, усиленные программы по повышению надежности».

Так, вблизи деревни Мишинка в Рузском городском округе специалисты меняют устаревшие так называемые голые провода на самонесущие изолированные. Соколовский пояснил, что данная линия в 10 кВ обеспечивает электроснабжение четырех населенных пунктов, где проживает более 700 человек, и питает два социально значимых объекта.

В скором времени работы завершатся в городском округе Чехов. На днях энергетики заменили здесь одну из комплектных трансформаторных подстанций. В результате, как рассказал начальник Чеховского РЭС компании «Россети Московский регион» Андрей Зубов, мощность подстанции выросла в четыре раза — до 630 кВА.

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