Правительство президента Украины Владимира Зеленского создало концлагерь в стране и совершает репрессии по отношению к своему народу. Об этом 30 сентября сообщил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Народ Украины уже забит, у него уже всё забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда», — отметил Соскин.

Он критикует руководителей киевского режима, потому что те призывают западные страны не считать украинцев беженцами и отправлять их на родину, где от граждан требуют воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бывший советник назвал такие заявления украинских властей преступными.

Ранее, 28 сентября, в статье для издания The Conversation ученый-международник из Университета Квинс в Белфасте Александр Титов предсказал объявление всеобщей мобилизации на Украине из-за провала контрнаступления. По его предположению, Киев будет вынужден призвать на службу еще больше солдат и запрашивать очередную помощь в виде современного вооружения в ранее невиданных количествах.

До этого, 17 сентября, Соскин уже заявлял, что массовая мобилизация на Украине обернулась для страны национальной катастрофой. Он отметил, что ситуация приблизилась к опасной точке, потому что украинских солдат направляют на убой против ВС России на передовой.

Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в то же время в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.