Под Мариуполем в Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали троих подростков за распространение националистической символики. Как действует украинская пропаганда в регионе, 30 сентября выяснил корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Кадры сюжета демонстрируют нашивку с символом V, на которую наплевали школьники. Левин отмечает, что школьники также глумились над георгиевскими лентами и российским триколором. В числе прочего, дети демонстрировали нацистское приветствие на фоне военной техники и рисовали знак признанного в России террористическим батальона «Азов».

«Благодаря анализу информпространства, мониторинга той же блогосферы, интернет-мессенджеров было установлено закрытое сообщество с участниками, где шло плотное распространение экстремистских материалов и националистической символики», — сообщил офицер военной контрразведки Фрегат.

В сообщениях, которые подростки отправляли друг другу, правоохранители увидели множество изображений нацистской свастики, а также портреты Адольфа Гитлера.

Действия школьников могут квалифицировать сразу по двум статьям УК РФ: осквернение государственных символов и реабилитация нацизма. Подозреваемых отпустили, потому что они несовершеннолетние, а в отношении их родителей возбудили административное дело. Теперь взрослым придется заплатить штраф.

Киевский режим активно внедряет в подростковую среду пропаганду идеологии фашизма с помощью интернет-платформ, социальных сетей и мессенджеров.

«С малых лет, даже в дошкольном образовании, пропаганда велась о том, что существует враг, и он должен быть повержен», — сообщила советник главы ВГА Запорожской области по правам ребенка Юлия Сажаева.

Средством воздействия украинской пропаганды стала и литература — после 2014 года в стране появились книги, которые пропагандируют русофобию. Как отметил офицер военной контрразведки с позывным Дон, книги напечатаны при содействии США, а их цель — настроить украинцев против российской власти и народа. Корреспондент отмечает, что в таких книгах, найденных в библиотеках ДНР, нет ни одной отметки о том, что читатели их брали.

Ранее, 28 апреля, Росгвардия нашла в школе в Харьковской области учебники, в которых пропагандировался нацизм. Пособия были созданы на основе документов Вооруженных сил Украины (ВСУ), устава сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий. Отмечалось, что основной упор в учебных материалах делается на утверждении, что РФ является врагом, агрессором и оккупантом для Украины и западных стран.

Позже, 21 сентября, политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков назвал украинский режим неонацистским. Он отметил, что это политтехнологически искусственный фашистский режим, навязанный американцами.