Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы

Под Мариуполем троих школьников задержали за распространение нацистских символов

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Мариуполем в Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали троих подростков за распространение националистической символики. Как действует украинская пропаганда в регионе, 30 сентября выяснил корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Кадры сюжета демонстрируют нашивку с символом V, на которую наплевали школьники. Левин отмечает, что школьники также глумились над георгиевскими лентами и российским триколором. В числе прочего, дети демонстрировали нацистское приветствие на фоне военной техники и рисовали знак признанного в России террористическим батальона «Азов».

«Благодаря анализу информпространства, мониторинга той же блогосферы, интернет-мессенджеров было установлено закрытое сообщество с участниками, где шло плотное распространение экстремистских материалов и националистической символики», — сообщил офицер военной контрразведки Фрегат.

В сообщениях, которые подростки отправляли друг другу, правоохранители увидели множество изображений нацистской свастики, а также портреты Адольфа Гитлера.

Действия школьников могут квалифицировать сразу по двум статьям УК РФ: осквернение государственных символов и реабилитация нацизма. Подозреваемых отпустили, потому что они несовершеннолетние, а в отношении их родителей возбудили административное дело. Теперь взрослым придется заплатить штраф.

Киевский режим активно внедряет в подростковую среду пропаганду идеологии фашизма с помощью интернет-платформ, социальных сетей и мессенджеров.

«С малых лет, даже в дошкольном образовании, пропаганда велась о том, что существует враг, и он должен быть повержен», — сообщила советник главы ВГА Запорожской области по правам ребенка Юлия Сажаева.

Средством воздействия украинской пропаганды стала и литература — после 2014 года в стране появились книги, которые пропагандируют русофобию. Как отметил офицер военной контрразведки с позывным Дон, книги напечатаны при содействии США, а их цель — настроить украинцев против российской власти и народа. Корреспондент отмечает, что в таких книгах, найденных в библиотеках ДНР, нет ни одной отметки о том, что читатели их брали.

Бесславный герой: чем закончится для Зеленского попытка героизации нацизма
Обеление лидера националистов Степана Бандеры нужно не для самих украинцев, а для «западного заказчика», уверены эксперты

Ранее, 28 апреля, Росгвардия нашла в школе в Харьковской области учебники, в которых пропагандировался нацизм. Пособия были созданы на основе документов Вооруженных сил Украины (ВСУ), устава сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий. Отмечалось, что основной упор в учебных материалах делается на утверждении, что РФ является врагом, агрессором и оккупантом для Украины и западных стран.

Позже, 21 сентября, политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков назвал украинский режим неонацистским. Он отметил, что это политтехнологически искусственный фашистский режим, навязанный американцами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023