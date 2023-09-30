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Турчак указал на изменения в новых регионах после воссоединения с РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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Изменения заметны в новых регионах после воссоединения с Россией. Вместе с этим важно поднимать уровень жизни там до российских стандартов, на это указал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак по случаю первой годовщины воссоединения.

«По историческим меркам год — это очень мало. А по ощущениям — прошла целая жизнь, которая сильно отличается от прежней. Особенно эти изменения заметны в новых регионах», — сообщил он.

Так, Турчак обратил внимание на то, что впервые в этих регионах появляются меры соцподдержки, начинают строить и ремонтировать школы, больницы и детсады. Кроме того, облагораживают дороги и парки. Восстанавливается промышленность и сельское хозяйство. Такие процессы, как заметил он, некоторые взрослые жители не видели десятилетиями, а дети вообще никогда.

«Поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов важно. Но гораздо важнее то, что сегодня люди там знают, они — часть большой страны, чувствуют к себе внимание и видят заботу, не боятся говорить на родном русском языке, ходить в православные храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны, гордиться своей культурой и историей», — подчеркнул он.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что регионы проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать.

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