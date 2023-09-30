30 сентября, в первую годовщину воссоединения новых территорий с Россией, прошла акция, в результате которой несколько десятков автомобилей составили надпись «ДНР — Россия». «Известия» пообщались с участниками центральной народной дружины, которая совместно с молодежным крылом «Народного фронта» организовывала мероприятие в поселке Новая Ялта.

Главный специалист центральной народной дружины Иван Наумов вспомнил события прошлого года, когда он совместно с коллегами ночью слушал речь президента РФ Владимира Путина. После того как было официально объявлено, что ДНР становится частью России, весь офис начал радоваться и аплодировать.

Он отметил, что жители региона тогда еще не понимали, что это обозначает и что будет дальше, но все чувствовали, что «светлое будущее настанет».

Руководитель движения Евгений Мельников также оставил свой комментарий касательно этого события.

«Для каждого неравнодушного жителя это (воссоединение с РФ) очень много значит. Лично для меня — это большой шаг во что-то более глобальное, в большую Россию <…> Должно всё наладиться, чего бы это ни стоило», — сказал он.

Для Мельникова лично воссоединение с Россией — важный шаг в нечто более глобальное, в большую Россию. Он искренне верит, что российские защитники сделают всё возможное, чтобы оберегать всех граждан ДНР.

По информации Telegram-канала «Народная дружина», участники акции также провели автопробег от места сбора в Мангушском районе до Донецка.

30 сентября Путин в своем поздравлении отметил, что регионы проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать.

28 сентября российский лидер подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.