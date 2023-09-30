В посольстве РФ сообщили об отсутствии россиян среди жертв ДТП в Турции
Россиян, предварительно, нет среди жертв ДТП с пассажирским автобусом на севере Турции. Об этом сообщили «Известиям» в субботу, 30 сентября, в посольстве России в Анталье.
Авария произошла ранее в этот день. Как сообщали местные СМИ, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.
По последним данным, погибли шесть человек, еще 35 доставлены в больницы.