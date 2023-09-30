Минобороны показало кадры уничтожения артиллеристами позиций ВСУ в районе Спорного

Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожают позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Спорное в зоне спецоперации. Соответствующее видео распространило Минобороны России 30 сентября.

На кадрах видно, как по позициям противника наносятся удары, после которых поднимаются густые столбы черного дыма.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военные поразили семь пунктов временной дислокации бригад Украины на южнодонецком направлении. Были уничтожены пять складов с боеприпасами, автомобильная техника и живая сила противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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