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Режим ЧС ввели в Липецке из-за аварии на водоводе

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Фото: t.me/uvarkina_evgenia
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В Липецке введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм, из-за которой часть города остается без водоснабжения. Об этом сообщила в субботу, 30 сентября, мэр города Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

«Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования», — написала она, указав, что работы на месте аварии продолжались и ночью.

В настоящее время, по словам Уваркиной, подрядчик готовит хомут и во второй половине дня обещает устранить пробоину. В таком случае к вечеру субботы может быть восстановлено водоснабжение.

Водопровод диаметром 600 мм повредила прокладывающая через проколы под дорогами самотечный канализационный коллектор подрядная организация. Об аварии стало известно 28 сентября. После этого жители нескольких микрорайонов, Опытной станции, центра города и Карьера начали испытывать проблемы с водоснабжением. Для жителей города при этом организовали подвоз питьевой и технической воды.

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