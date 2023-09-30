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Жители новых регионов рассказали о жизни после воссоединения с Россией

«Известия»: в новых регионах реализуются масштабные программы восстановления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В новых регионах России вовсю реализуются масштабные программы восстановления и развития. Подробнее об этом 30 сентября, в первую годовщину воссоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с РФ, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, пообщавшись с жителями субъектов.

Многодетная семья из Запорожской области настаивала на включение региона в состав России еще в 2014 году. Несмотря на то что референдум прошел год назад, изменения в лучшую сторону заметны уже сейчас.

«Зарплата была 4,5 тыс. гривен, а за коммунальные услуги ты должен был заплатить 2,5 в месяц. На свою даже двухкомнатную квартиру до пенсии бы копили. А вот через 5–6 лет сыну будет 20 лет, захочет жениться. И на маткапитал купим ему квартиру», — поделилась своим мнением жительница Мелитополя.

В социальной жизни граждан всё постепенно налаживается: выплаты, пенсии, строительство дорог, ремонт больниц и школ. Луганский учебный комплекс «Интеллект» в их числе. Теперь там есть почти всё: от компьютерного класса и нового спортзала до телестудии и зала единоборств.

Кроме того, в ЛНР в скором времени появятся реестр социальных предпринимателей и программы поддержки малого бизнеса.

Любимое место жителей Луганска — сквер Героев «Молодой гвардии», который после обновления превосходит по красоте некоторые московские парки. Тысячи новых растений, спортивные зоны, музыкальный фонтан и другие занимательные развлечения.

«Скейт-площадка, детская площадка — не в каждом районе такие есть», — сказала юная жительница республики.

Помимо инфраструктуры изменилась система образования, которая не притесняет граждан по языковому, национальному признакам и не переписывает историю, как в украинском «учебнике» для пятого класса.

«Кубань рассматривается как часть Украины. Доказательств, что Кубань является историко-этнографическим регионом Украины, нет. Но тем не менее детям подается такая неверная информация», — объяснил школьный учитель, показав страницы предыдущего учебного пособия.

Существенные перемены произошли и во внутреннем настрое граждан: они перестали бояться, что в их дома ворвутся люди с оружием.

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28 сентября российский лидер Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Ранее в этот день Путин в своем поздравлении отметил, что регионы проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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