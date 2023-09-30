По меньшей мере шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
В провинции Амасья на севере Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли по меньшей мере шесть человек, десятки пострадали. Об этом сообщает 30 сентября телеканал A haber.
Автобус перевозил местных жителей из Измира через Анкару в город Токат одноименной провинции в 300 км к востоку от турецкой столицы. Предварительно, водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет около города Мерзифон. В результате транспортное средство перевернулось на бок.
По последним данным, пострадали 35 человек. Их доставили в больницу.
На месте аварии находятся сотрудники полиции и врачи.
Ранее, 9 сентября, в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш грузовой автомобиль врезался в толпу людей, которая находилась на похоронах. Погибли пять человек.