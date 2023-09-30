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В США рассказали о советской тактике по перехвату украинских дронов

Forbes: против украинских подводных дронов сработает советская тактика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Военный обозреватель Дэвид Экс рассказал, что новые украинские беспилотные подлодки способна уничтожить советская задумка, которая предполагает использование вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 22160 и Grisha-III. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает американский Forbes.

В первую очередь эксперт отметил, что с появлением у украинского флота прототипа 18- футовой беспилотной подводной лодки Marichka его подводный ударный потенциал возрос. Оснащенные взрывчаткой и управляемые внутренней инерциальной системой, подводные дроны якобы могут нанести ущерб Черноморскому флоту России, считает он.

«Если Черноморский флот будет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта Grisha-III по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинский подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота», — объяснил в то же время обозреватель.

Экс также сослался на статью историка Троя Бенца, который описал всю сложность такой тактики советской армии. По мнению ученого, вертолеты и корабли должны закрывать «слепые» зоны, работая сообща. Это необходимо для того, чтобы полностью контролировать входы в заливы и другие узкие участки моря.

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В ходе удара были использованы данные самолетов-разведчиков НАТО, уверены эксперты

Ранее, 27 сентября, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин рассказал, что новая тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО — атаки с помощью дальнобойных ракет по ключевым объектам инфраструктуры Крымского полуострова.

По его словам, США и страны НАТО не скрывают того, что проводят для ВСУ разведку, используя для этого космические спутники. Он добавил, что контрнаступление ВСУ провалилось и теперь предлагается другая парадигма — атаки с помощью дальнобойных ракет.

До этого, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нанесении ударов по штабу Черноморского флота. За сутки до этого активность разведывательных полетов США и НАТО достигла шести полетов в сутки.

В момент ракетной атаки по Севастополю над акваторией Черного моря находился американский разведывательный Boeing P-8A Poseidon.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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