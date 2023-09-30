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В Херсоне сообщил о повреждении завода в результате удара

Украинский глава Херсона Прокудин: в результате удара был поврежден завод
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko
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В Херсонской области в результате удара повреждены здание и территория завода. Об этом 30 сентября сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

О каком именно заводе идет речь, он не уточнил.

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Ранее, 29 сентября, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли несколько районов Херсонской области. В результате одного из обстрелов погибла 19-летняя девушка. В общей сложности по населенным пунктам Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Крынки, Днепряны, Алешки, Подстепное выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии.

За день до этого, 28 сентября, ВСУ нанесли еще один удар по Херсонской области. Он пришелся рядом со школой и детским садом в селе Подо-Калиновка под Алешками. Предварительно сообщалось, что в результате обстрела пострадала сотрудница детского сада.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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