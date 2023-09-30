Двое детей пострадали от нападения обезьяны в жилой городской зоне в Японии
В жилом районе города Накагава префектуры Фукуока в Японии обезьяна покусала двоих детей. Об этом сообщает в субботу, 30 сентября, телеканал NHK.
Уточняется, что пострадавшие — мальчики в возрасте 4 и 5 лет.
Изначально поступило сообщение о том, то обезьяна проникла в дом и укусила пятилетнего мальчика за спину. Затем, спустя примерно 30 минут, поступило второе сообщение: обезьяна напала на четырехлетнего ребенка, когда тот играл во дворе дома. Его она укусила за руку и бедро.
Жизни детей ничего не угрожает. Вместе с этим полиция призывает жителей к осторожности, в частности, не приближаться к обезьянам и не смотреть животным в глаза.
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