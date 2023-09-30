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Эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады

CBC: эсэсовец Хунка скрывается вместе с семьей после скандала
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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Украинский националист, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галичина», 98-летний Ярослав Хунка (Гунько) скрывается вместе с семьей после скандала в канадском парламенте. Об этом 30 сентября сообщает сайт канадского телеканала CBC со ссылкой на друга семьи Хунки Барб Бонафан.

«Боятся показать лица», — отметила Бонафан в разговоре с журналистами.

Женщина подчеркнула, что не знала, что в прошлом Хунка входил в состав этой дивизии. При этом Бонафан отмечает, что и семье мужчины не сказали, что в канадском парламенте ему устроят такой прием. По ее словам, родственники Хунки считали, что мужчина будет находиться в одной комнате с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Инцидент на заседании канадского парламента произошел 23 сентября. Хунку пригласили на заседание и поприветствовали там аплодисментами. Вместе с другими участниками в канадском парламенте был Зеленский, которого сфотографировали аплодирующим Хунке.

Когда выяснилось, что Хунка входил в состав дивизии СС, спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бывшего эсэсовца. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку. Затем, 28 сентября, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал подвергнуть уголовному преследованию бывшего бойца СС. По его мнению, такие люди не должны принимать участие в общественной жизни.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» 28 сентября подчеркнул, что после чествования участника дивизии СС «Галичина» власти Канады должны извиниться перед Россией, а также перед всеми странами, пострадавшими от действий фашистов.

В российском МИДе также отметили, что чествование нацистов в канадском парламенте «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Трюдо», нацеленный на «оголтелую русофобию», а расширение санкционного списка за счет российских политиков и деятелей культуры является «ражем» с целью превзойти в этом вопросе США и не останется без ответа. При этом ранее, 25 сентября, Организация Объединенных Наций (ООН) также выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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