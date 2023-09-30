Над центром Донецка сработала ПВО

Над центром Донецка, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 30 сентября, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Также они публикуют фото, на которых в небе видны следы от противоракеты. Кроме того, некоторые сообщают о звуке громкого хлопка, который был слышен в центре города около 7:20 мск.

Помимо этого, система ПВО также отработала в Макеевке.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу Paradise в населенном пункте Корсунь, в которой находился мэр Горловки Иван Приходько. Предварительно, обстрел велся снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. В здание гостиницы попали две ракеты.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».