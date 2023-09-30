Kyodo сообщило о роспуске секты в Японии после скандала вокруг убийства Абэ

Правительство Японии в ближайшее время подаст официальный иск в суд с требованием распустить религиозную организацию «Церковь объединения», которая была замешана в скандале вокруг убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом 30 сентября сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что последние приготовления по этому делу завершатся внутри правительства Японии к 12 октября, а затем чиновники направят требование в суд. В случае удовлетворения иска «Церковь объединения» потеряет статус религиозной организации и лишится связанных с ним преференций, в том числе налоговых послаблений. Однако агентство добавило, что организация всё равно сможет продолжить свою деятельность в качестве частной компании даже после судебного разбирательства. Японское законодательство предусматривает роспуск религиозной организации и лишение ее статуса в том случае, если суд подсчитает ее деятельность «несущей вред общественному благосостоянию».

О намерении Японии распустить религиозную организацию «Церковь объединения» сообщалось ранее, 3 сентября. Отмечалось, что иск на ликвидацию власти подадут в середине октября.

Покушение на Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года, когда тот выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании. 67-летний политик был госпитализирован с огнестрельными ранениями, однако спустя несколько часов скончался в больнице.

Во время ареста убийца, 41-летний Тэцуя Ямагами, не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела.

Как сообщила газета Yomiuri, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении. Уточнялось, что письмо было направлено мужчине, который критиковал секту в своем блоге. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом».

22 июля 2022 года стало известно, что подозреваемый заключен под стражу по решению окружного суда Нары, а рассмотрение его дела продлится до конца ноября. По данным Kyodo, в суде будут выяснять, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность. Для этого обвиняемый должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

Ямагами 25 июля перевели в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения медицинского освидетельствования на предмет психических заболеваний.

7 января дело Ямагами передали в прокуратуру по дополнительному подозрению. Согласно имеющейся информации, обнаруженные в квартире подозреваемого самодельные пистолеты соответствуют характеристикам запрещенных для частного использования и хранения предметов.

10 января убийца Абэ был признан вменяемым по итогам психиатрической экспертизы.