Два человека погибли при крушении самолета в Казахстане
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана, экипаж погиб. Об этом 30 сентября сообщил комитет гражданской авиации республики.
Отмечается, что при совершении учебно-тренировочного полета самолет UP-LA286 типа P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь.
«При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших», — говорится в сообщении.
По факту происшествия начато расследование.
Ранее, 27 сентября, легкомоторный самолет Diamond DA40 вынужденно сел в кукурузном поле в селе Завьяловка в Бугурусланском районе. Воздушное судно принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации им. А.А. Новикова. Им управлял курсант.