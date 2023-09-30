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Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%

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На определенных стадиях заболевания новый российский препарат для лечения онкологии с помощью света может достигать 90–100% эффективности. Об этом 30 сентября в разговоре с «РИА Новости» заявил заведующий врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — уточнил он.

Погребняков рассказал, что у средства имеется несколько отечественных аналогов. Опыт их применения учли при производстве. Эксперт отметил хорошую переносимость препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов.

Врач обратил внимание, что единственным абсолютным противопоказанием к применению является порфириновая болезнь, но она редко встречается в России.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке и начале выпуска уникального препарата для лечения онкологических заболеваний. По его словам, вещество накапливается в опухолевых клетках, после чего активируется светодиодным или лазерным излучением. На ранних стадиях заболевания этот препарат поможет избежать хирургических вмешательств. Предприятие, по словам Собянина, намерено выпускать до 40 тыс. флаконов ежегодно.

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