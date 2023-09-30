Посольство в Ливии рассмешило нежелание США сближения Хафтара с Москвой

Посольство РФ в Ливии прокомментировало сообщения о том, что США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Москвой. Об этом 30 сентября говорится в Telegram-канале дипмиссии.

«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — прокомментировали в посольстве.

Ранее, 28 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 сентября сообщил, что президент России Владимир Путин провел встречу с Хафтаром, во время которой они обсудили ситуацию в Ливии и регионе.