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Пасечник рассказал о российской программе развития ЛНР

Глава ЛНР: программа развития ЛНР ставит задачи, не решенные со времен Украины
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Программа социально-экономического развития Луганской Народной Республики (ЛНР), принятая правительством РФ, ставит задачи, которые не решались со времен Украины. Об этом 30 сентября сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник корреспонденту ТАСС.

«С началом воссоединения с Российской Федерацией в экономике республики начался период важных перемен. На федеральном уровне принята программа социально-экономического развития, которая ставит амбициозные задачи, которые не решались со времен Украины», — рассказал он.

Он уточнил, что программа предполагает выход на общероссийский уровень развития к 2030 году.

Пасечник отметил, что госпрограмма состоит из различных мероприятий, которые «фундаментально затронут все сферы жизни республики». Российский подход обеспечит развитие экономики новой республики и ее кооперации с другими субъектами РФ.

По словам главы ЛНР, за год пребывания в составе России «города и поселки расцветают на глазах», восстанавливается инфраструктура, поврежденная в результате боевых действий, оснащаются школы и медучреждения.

«Много внимания уделяется подрастающему поколению. <…> Благодаря множеству федеральных проектов ребята получили много возможностей реализовать свои идеи», — заметил Пасечник.

Недавно в Луганске открылся самый большой в регионе Дом молодежи.

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30 сентября в России впервые отмечают День воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей со страной.

Регионы стали частью РФ ровно год назад. Население новых территорий вернулось в нормальное правовое русло и избавилось от гнета националистического киевского режима.

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с этим знаменательным днем. Он назвал событие историческим и судьбоносным.

Глава государства назвал решение населения новых регионов присоединиться к составу РФ осознанным, долгожданным, выстраданным и подлинно народным.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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