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Сюжет:

В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников

NYT: госпиталь Пентагона в Германии принял раненных на Украине наемников из США
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Фото: commons.wikimedia.org/Donna Miles, DoD
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Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников. Об этом 29 сентября сообщили обозреватели The New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт.

«Вооруженные силы [США] втихую приступили к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем региональном медицинском центре Ландштуль (город в Германии. — Ред.)», — говорится в статье.

Отмечается, что на данный момент лечение проходят 14 наемников. По данным обозревателей, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года вступили сотни американских граждан, включая ветеранов.

«Неизвестное количество из них застрелили, поразили артиллерией, подорвались на минах или иным образом были ранены в бою. Около 20 человек были убиты. Большинству раненых пришлось полагаться на помощь украинских больниц и западных благотворительных организаций», — уточнили журналисты в материале.

Теперь Пентагон решил вмешаться и предложил некоторым американцам, выступающим за украинскую армию, ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим, резюмировали в статье.

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В боевых действиях на Украине принимают участие наемники из разных стран мира. Ранее, 14 сентября, газета The Daily Telegraph писала, что иностранные наемники на Украине, по всей видимости, начали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.

30 июня сообщалось, что американские наемники, воюющие на стороне ВСУ, рассказали о тяжелой обстановке на фронте и жестоких боях. Военнослужащий с позывным Бам ранее воевал в Афганистане и Ираке. По его словам, конфликт на Украине намного страшнее. Кроме того, солдат рассказал о плохой подготовке боевиков в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что на фронте много добровольцев, которым «нечего делать на поле боя».

В конце мая газета The Washington Post обратила внимание, что в зоне проведения спецоперации (СВО) погибли 16 американских ветеранов военной службы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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