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США исключили отказ от помощи Киеву из-за риска эскалации

Салливан: США не откажутся от помощи Киеву из-за риска эскалации с Россией
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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 29 сентября сообщил, что Вашингтон учитывает опасность эскалации с Москвой из-за поддержки Украины, но не считает нужным прекращать из-за этого оказание военной помощи Киеву.

Он отметил, что вопрос риска роста эскалации между США и Россией не дает ему спать по ночам. По его словам, этот вопрос является очень серьезным, в котором «ставки высоки».

«Споры в Вашингтоне (относительно этого. — Ред.) сводятся в основном к двум противоборствующим крайностям», — рассказал Салливан в интервью изданию The Atlantic.

Как отметил Салливан, сторонники одной точки зрения считают трусостью вопрос об эскалации со стороны России или о применении ядерного оружия, а другая крайность состоит в том, что «не нужно делать ничего для помощи Украине, потому что это автоматически означает, что будет третья мировая война». По его мнению, ответ находится посередине между этими двумя позициями.

«Нам нужно размышлять и учитывать возможную эскалацию. А с другой стороны, мы не должны быть парализованными из-за этого. И мы не были парализованы этим, учитывая отправку нами огромных объемов современных вооружений на Украину», — считает помощник американского президента.

Салливан заявил, что Вашингтон взвешивает последствия поддержки Украины, ее характер, объемы, масштабы и технические сложности. Однако он указал, что вопрос возможной эскалации с РФ не станет препятствием для предоставления Украине средств, «требуемых ей для успеха на поле боя».

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Ранее в этот день близкая к Пентагону некоммерческая организация RAND в своем исследовании отметила, что в случае удара России по силам НАТО в рамках специальной военной операции НАТО может отказаться от ответного удара.

12 сентября Белый дом заявил, что помощь Украине превысила $110 млрд. На военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву США выделили $110,97 млрд, из которых уже потрачено $101,2 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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