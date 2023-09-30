Украина будет вынуждена объявить всеобщую мобилизацию в связи с полным провалом контрнаступления вооруженных сил страны летом. Об этом 28 сентября в статье для издания The Conversation сообщил ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов.

«Лето, предположительно, обернулось стратегическим поражением ВСУ и НАТО», — отметил эксперт.

Титов выразил уверенность, что Киев будет вынужден призвать на службу еще больше солдат и запрашивать очередную помощь в виде современного вооружения в ранее невиданных количествах.

«В конце концов Украина, которая финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте», — подвел итог международник.

Ранее, 26 сентября, об отсутствии результатов в продвижении ВСУ рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул растущие мощи российской армии за счет совершенствования подготовки войск и нового вооружения.

23 сентября американские СМИ отметили, что Украина может провалить контрнаступление на южном фронте, и не сможет сузить сухопутный мост между Крымом и российской границей. Минные поля, созданные ВС РФ, стали серьезным препятствием в осуществлении контрнаступа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.