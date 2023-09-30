Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» (Smer) Роберт Фицо заявил, что передача оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) приносит только убийства. Об этом 29 сентября сообщила газета The Telegraph.

«Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств», — приводит газета его слова.

Бывший премьер Словакии призвал стороны к незамедлительному проведению мирных переговоров. Кроме того, по данным журналистов, Фицо также выразил желание покончить с антироссийскими санкциями, которые оказали негативное влияние на экономическую ситуацию в стране.

Фицо является кандидатом на пост главы правительства Словакии. Досрочные парламентские выборы состоятся 30 сентября.

Ранее в этот же день в Словакии заявили об усталости мира от украинского лидера Владимира Зеленского. Фицо отметил, что даже к сторонникам Зеленского приходит понимание того, что такой дорогой и затяжной конфликт не может существовать в долгосрочной перспективе. Лидеру киевского режима не дали выступить перед конгрессом США, а перед его визитом в Канаду активисты устроили митинг против него, что подтверждает усталость мира от Украины.

До этого, 26 сентября, бывший премьер Словакии заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники. Если партия Smer победит на парламентских выборах 30 сентября и сформирует правительство, то, по словам Фицо, военная помощь Украине прекратится. Политик дополнил, что такое содействие приводит лишь к гибели людей.

25 сентября появилась информация, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворит предвыборной кампании — лидер партии Smer Роберт Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.