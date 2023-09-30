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В Новосибирске назвали способ поднять в воздух севший в поле самолет

ТАСС: севший под Новосибирском самолет разберут или разгонят по подмерзшему полю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самолет, совершивший аварийную посадку в поле, могут эвакуировать с наступлением холодов за счет поднятия по подмерзшему грунту, когда поле будет выравнено. Об этом ТАСС сообщил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

«Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить [для последующего замерзания] <...> и взлететь», — рассказал Конюк.

Он добавил, что длина поля позволяет использовать его для взлета, она составляет 4,5 км.

Альтернативные варианты заключаются в разборе лайнера по частям или в перевозке на полуприцепах, перевозящих грузы.

Глава района отметил, что на место «парковки» самолета уже привезли детали для установки ограждения.

«Они его подняли, сейчас он стоит на шпалах. Его планируют вывесить и посмотреть, складываются ли шасси», — сказал Конюк.

Предполагается, что авиалайнер пробудет на месте вынужденной посадки еще два месяца.

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У воздушного судна отказала гидравлика, но все пассажиры остались невредимы

Пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку 12 сентября. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находилось более 165 человек, включая членов экипажа, их всех удалось благополучно эвакуировать. Отмечается, что им будет выплачено по 100 тыс. рублей.

22 сентября специалисты провели техническую оценку состояния самолета и заключили, что он сможет выполнять полеты в будущем. Обнаружено попадание небольшого количества грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси.

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