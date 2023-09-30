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Китайский эксперт предрек разочарование Зеленского танками Abrams

Аналитик Кунтянь: поставки танков Abrams станут для Зеленского разочарованием
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Фото: Global Look Press/Daniel Löb
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Президент Украины Владимир Зеленский будет разочарован будущими поставками американских танков вооруженным силам страны. Об этом 28 сентября сообщил китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян в статье для Sohu.

«Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это (поставки Abrams. — Ред.) значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику. <…> Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, что нет», — отметил Кунтянь.

Он выделил несколько причин, по которым ожидания киевского режима могут не оправдаться. Среди них значится неспособность украинских офицеров эффективно использовать американскую технику. Причина этого заключается в разнице особенностей обслуживания и управления техники Украины и США.

Обозреватель также отметил, что у Киева отсутствуют условия, позволяющие проводить ремонт этих танков самостоятельно, поэтому ВСУ будут вынуждены отправлять поврежденные машины в страны НАТО.

Кунтянь напоминает, что американская техника пригодна для использования только в хорошую погоду. В случае метелей или дождей ее использование придется приостановить.

Подводя итог, эксперт подчеркивает, что западные страны всё время преувеличивают характеристики и мощь направляемого на Украину оружия. Однако благодаря прочной обороне российских войск миф о непобедимости западной техники «лопнул как мыльный пузырь».

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Ранее, 29 сентября, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню отметил наличие выгоды для своей страны от продажи французских вооружений на Украину. Он назвал это «хорошей возможностью» для оборонной промышленности Франции. Он предложил идею закупки оружия напрямую у соответствующих французских компаний, вместо того чтобы опустошать непосредственно запасы страны.

До этого, 26 сентября, глава комитета по вопросам экономики и защиты климата немецкого бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал лишить Украину оружия, поставляемого из ФРГ, за подрыв «Северных потоков». По его словам, прекращение функционирования газопроводов разрушило энергетическую инфраструктуру Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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